LEZIONI DA SBADIGLIO

Lorena Loiacono

Sei studenti su 10 si annoiano in classe. Il motivo? Secondo i ragazzi, gli insegnanti parlano troppo a lungo e così loro sono costretti a stare seduti per troppe ore. E' quanto emerge da un sondaggio di Flipnet, Associazione per la promozione delle didattiche attive, creative, cooperative e capovolte. Ma non c'è solo noia tra i banchi. Oltre 6 studenti su dieci non credono che la scuola possa aiutarli a sviluppare o a migliorare la loro creatività, più di un ragazzo su 5 non vorrebbe star seduto tutto il tempo, il 16% pensa che molte materie siano inutili, il 43% sogna una scuola con grandi spazi e laboratori in cui studiare e 4 ragazzi su dieci vorrebbero scegliere le materie facoltative. Secondo le ultime rilevazioni dell'Invalsi (l'Istituto per la valutazione dell'istruzione) più di uno studente su 5 in Italia non porta a termine gli studi: in questo dato è compreso un 14% di dispersione esplicita, composto da ragazzi che non prendono il diploma, e un 7% di dispersione implicita, composto da studenti che si diplomano ma non raggiungono le competenze minime e restano al livello di terza media o giù di lì. Secondo l'Invalsi, per questi ragazzi la scuola non ha avuto sufficiente efficacia. Il tema verrà affrontato domani all'Università di Roma Tre nel V convegno Flipnet intitolato Questa scuola non fa per me.

Ma come funziona la didattica capovolta? «Non c'è lezione frontale né interrogazione spiega il presidente Flipnet, Maurizio Maglioni, - in classe si deve lavorare, non solo di ascoltare altrimenti ci si annoia. Se possibile usiamo strumenti digitali, chiediamo ai ragazzi di preparare ed esporre un progetto e diamo subito il risultato, senza aspettare la verifica del compito in classe. Si punta sul concetto pedagogico dell' imparare facendo».

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

