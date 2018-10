Leucemia linfatica: ora c'è l'ok per un rimedio innovativo

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Il Comitato per i medicinali a uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea EMA, ha rilasciato il parere positivo per il farmaco venetoclax in combinazione con rituximab, per il trattamento di pazienti con leucemia linfatica cronica recidivante-refrattaria, che hanno ricevuto almeno una terapia precedente. Il parere del CHMP si basa sui dati dello studio clinico di fase III MURANO e costituisce una raccomandazione scientifica per il rilascio dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio da parte della Commissione europea, che emetterà la sua decisione finale, valida in tutti i 28 Stati membri dell'UE.«Tale associazione permette di aumentare il numero di remissioni complete e il tasso di risposta complessivo, prolungando il tempo di sopravvivenza libero da malattia in tutte le categorie di pazienti, anche quelli con caratteristiche biologiche sfavorevoli - afferma Robin Foà, direttore del Centro di Ematologia, Policlinico Umberto 1, Università Sapienza di Roma - i risultati dello studio dimostrano come un regime terapeutico combinato chemio-free riesca a ottenere risultati migliori della chemio-immunoterapia convenzionale».(A.Cap.)riproduzione riservata ®