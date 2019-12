Leucemia linfatica cronica nuova unione

ROMA - L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità in Italia di venetoclax più rituximab, per il trattamento dei pazienti affetti da Leucemia Linfatica Cronica (LLC) recidivante/refrattaria, che hanno ricevuto almeno una terapia precedente. L'annuncio arriva da AbbVie. «L'associazione permette di aumentare il numero di remissioni complete e il tasso di risposta complessivo nei pazienti già precedentemente trattati - afferma la dottoressa Alessandra Tedeschi, Dirigente Medico di I livello, Divisione di Ematologia Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano - Questa combinazione è in grado di raggiungere un importante livello di riduzione della Malattia Minima Residua, con un prolungamento del tempo di sopravvivenza libero da malattia in tutte le categorie di pazienti, anche quelli con caratteristiche biologiche sfavorevoli. L'aggiornamento dei dati dello studio Murano a 48 mesi di follow-up permette di confermare l'efficacia sostenuta della terapia».

«La nuova combinazione ha un regime a durata fissa di trattamento di 24 mesi e senza chemioterapia, prevede un costo definito con il potenziale, per generare risparmi per il SSN», sottolinea il professor Antonio Cuneo, Direttore sezione di Ematologia AOU Arcispedale Sant'Anna di Ferrara.(A.Cap.)

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

