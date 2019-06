Letture d'Estate, uno egli appuntamenti più seguiti dell'estate Romana, dedica molti eventi ai bambini. A partire dal Festival del gioco dagli 0 ai 115 anni, evento dedicato al gioco in tutte le sue forme, con presentazioni di giochi, laboratori, conferenze ludiche e incontri con gli autori. Dall'1 al 14 luglio, la Biblioteca Centrale Ragazzi offrirà spettacoli, visite guidate, cacce al tesoro, workshop e la mostra Gli alberi danzanti - in collaborazione con Korean Foundation - composta da tavole e immagini di illustratori coreani. Oltre al concorso Foto da cartolina, perché non c'è vacanza senza cartolina. E, che sia vero o inventato, ogni viaggio va ricordato e raccontato. Inoltre non mancheranno per tutto l'arco della manifestazione giochi e laboratori con Orso Ludo e con le librerie romane L'Ora di Libertà e L'Isola non trovata. E ancora, le letture juke boxe per i più piccoli e il festival Tempo di giocare. Stasera alle 21, in occasione della Festa della musica, la favola musicale Pierino e il lupo, eseguita dal Quintetto di fiati Gianni Rodari. (F. Pic.)

Giardini di Castel Sant'Angelo, fino all'1/9. Info: www.letturedestate.it - www.facebook.com/ LetturedEstateit

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

