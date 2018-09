Lepore: «A quando le potature degli alberi?»

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un tunnel improvvisato, a cielo aperto, in questo si sta trasformando via Veneto. Attraversandola in auto sembra infatti di entrare in una galleria fatta di fronde, rami e foglie verdi. Dove a creare l'arcata sono platani e magnolie cresciuti a dismisura. Tanto che nel punto più alto riescono quasi a toccarsi creando appunto un arco. Un effetto dall'impatto forse suggestivo ma di certo poco sicuro.«Non potrebbe essere altrimenti - spiega Pietro Lepore, titolare dell'Harry's Bar e presidente dei commercianti di via Veneto - la natura fa il suo corso. Dovrebbe essere il Comune ad intervenire potando le piante sulle strade. Qui non si vede nessuno dal 2004. Il risultato è che oggi siamo sotto una galleria. Una selva da largo Fellini fino a piazza Barberini».Ogni tanto infatti, con i temporali, cadono rami lungo la strada, tra le auto in corsa, o lungo i marciapiedi attraversati tutti i giorni da migliaia di turisti e romani. E così quegli alberi, lasciati crescere senza controllo come accade alla aiuole incolte, diventano un vero e proprio pericolo per tutti.(L. Loi.)