Leonidas Kavakos

Enrico Pace

PARCO DELLA MUSICA

Due grandi interpreti

per rendere omaggio a Beethoven nel 250° dalla nascita: Leonidas Kavakos (foto) uno dei massimi violinisti dei nostri giorni,

e il pianista Enrico Pace, con il quale condivide una lunga e fruttuosa collaborazione artistica. Nell'integrale dellel Sonate per pianoforte e violino.

V.le P. de Coubertin 30, oggi alle 20,30, 18-23 euro info 068082058

Stefano Cigada

MUSEO DI ROMA

IN TRASTEVERE

Frammenti è la prima mostra in Italia del fotografo che, dopo anni passati all'estero come fotoreporter in ambito marino, cambia rotta, rallenta, rientra nel suo paese d'origine e inizia

a cercare un'altra forma per esprimersi, sempre con la macchina fotografica, ritrovando una vecchia passione per l'archeologia.

Piazza Sant'Egidio 1b,

da oggi al 15 marzo,

7,50 euro, info 060608

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

