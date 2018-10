Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Leonardo è un genio dell'imperfezione, il più alto esempio di Rinascimento incompiuto, uno per cui la cosa più importante era l'intuizione». Vittorio Sgarbi riprende dal Teatro Olimpico con Leonardo - in scena dal 10 al 14 ottobre - il suo tour nei teatri per raccontare i grandi protagonisti del passato, ed è già un fiume in piena di parole e di provocazioni. «È uno spettacolo po' lungo - premette - perché Leonardo è una figura complessa, alle volte arrivo a tre ore, ma se vedo che qualcuno tra il pubblico dorme, beh, lo sveglio parlando di Di Maio». Una personalità complessa ed un pensiero complesso, Leonardo, aggiunge il critico, «può portare ad equivoci incredibili». Tant'è il progetto è avviato e «alla fine, dati i ritardi di tutto il resto, sarà anche l'unico» a celebrare i 500 anni dalla morte del genio fiorentino. Poi si continua: «proseguirò nel 2019 con Raffaello e credo nel 2021 con Dante, per la prima volta un letterato: lo farò per sfottere Benigni, leggerò Dante per farlo sentire un nano». (G. Bul.)