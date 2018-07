LEONARDO CHIAMA CONTE

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Antonio Conte resta l'allenatore giusto per il Milan di Elliott. Ma non è semplice liberarsi dal Chelsea, non è facile trovare un accordo con Abramovich. L'ex Blues non ha nascosto a Leonardo (alle 16,30 di oggi la sua presentazione ufficiale a Casa Milan). Con tanto di annuncio del presidente Paolo Scaroni: «Leonardo sarà responsabile dell'area sportiva, nonché del calciomercato e - a cominciare da questa finestra di mercato - avrà tutto il supporto necessario di cui ha bisogno per rafforzare e razionalizzare la squadra, all'interno dei canoni dell'Uefa Financial Fair Play. Con lui per tornare al top».E ieri il presidente rossonero ha voluto tranquillizzare con una telefonata un preoccupato Gattuso dalle voci su Conte. Dopo la tournée Usa, Scaroni ha dato appuntamento al tecnico. Tuttavia Leonardo spinge per un suo allenatore, una scelta condivisa da Gordon Singer che vuole il meglio per questa sfida di famiglia. Il fondo americano ha deciso di puntare in alto, di provare a gestire una società di calcio per vincere qualcosa. In tre anni ce la si può fare solo con Conte.È questa la convinzione che Leo sta cercando di portare avanti senza rompere gli equilibri con il tecnico attuale e con una squadra che crede fortemente in lui.Intanto in casa Milan è in atto una restaurazione dell'Ancien Regime. L'ombra di Silvio Berlusconi dietro il presidente Paolo Scaroni (agli incontri ad Arcore avrebbe partecipato anche Adriano Galliani), i ritorni di Umberto Ganidini e Leonardo, quello di Vittorio Mentana nel ruolo di team manager, ma pure la candidatura di Ariedo Braida come direttore sportivo e il possibile ritorno nel settore giovanile di Filippo Galli, senza mai dimenticare la reale possibilità di vedere dopo tante parole Paolo Maldini lavorare per il Milan. Un disegno preciso che non prevedeva il no dell'Arsenal per Ivan Gazidis. I Gunners hanno voluto respingere con una nota ufficiale ogni voce attorno al suo dirigente catalogandola come «speculazione» prima di fondamento. Staremo a vedere.