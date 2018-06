«Leo, lacrime e rivincite»

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - L'Argentina torna in campo stasera per affrontare la Croazia e dopo il mezzo passo falso dell'esordio, 1-1 con l'Islanda, la partita è già decisiva. Deve vincere la squadra di Sampaoli, tecnico già nella bufera per la frenata dell'esordio. La pressione sull'Albiceleste è perfino aumentata e sembra che i giocatori ne risentano. In particolare Messi sente il peso delle aspettative e cercherà di dare una risposta a coloro che lo hanno criticato dopo il rigore fallito contro gli islandesi. Ma essendo un ragazzo sensibile Leo è rimasto ferito da certe parole e anche per il fatto di non aver trasformato il penalty, al punto da averci pianto. Lo ha rivelato la madre del fuoriclasse argentino, Celia Cuccittini, nel corso di un programma (molto seguito in Argentina) del'emittente El Trece. «La famiglia lo sta appoggiando molto - ha detto mamma Messi -. Il primo che vuole vincere è lui, vorrebbe assolutamente conquistare la Coppa. Noi soffriamo per le critiche che riceve, dicono che a lui non importa e che gioca in nazionale solo per adempiere un obbligo, ma non è vero. Se vedessero Leo come lo vediamo e conosciamo noi, soffrendo e piangendo ogni volta, cambierebbero idea. Queste critiche lo feriscono, e feriscono anche noi». Di sicuro il trionfo in un Mondiale continua a essere il sogno di Messi, come conferma la madre. «Lui vive con passione, e tanta attesa, la Coppa del Mondo - ha rivelato la signora Cuccittini -, perché il suo sogno è vincerlo, è ciò che più desidera in assoluto».riproduzione riservata ®