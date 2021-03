Lemmetti fa assumere la compagna: ira Raggi

Acque agitate in Campidoglio per l'assunzione nello staff dell'assessore all'Urbanistica, Luca Montuori, della compagna dell'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. A quanto riferito la sindaca Virginia Raggi non aveva partecipato alla votazione in giunta in cui è stata deliberata l'assunzione di Silvia Di Manno, compagna di Lemmetti. Una scelta per cui la prima cittadina è andata su tutte le furie, sfogandosi al telefono in primis con Lemmetti.

La prima cittadina ha chiesto di intervenire o con la revoca della delibera in questione o attraverso un passo indietro della diretta interessata. Il caso era stato sollevato da alcuni quotidiani ieri e generato polemiche dell'opposizione.

Il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomenti ha annunciato un'interrogazione a riguardo. «Amici e compagne, un esercito di consulenti in Comune pagati con i soldi dei romani. Proseguono così le infornate dei grillini speciali sotto l'amministrazione Raggi», ha tuonato il capogruppo di FdI Andrea De Priamo. «In Campidoglio - attacca Davide Bordoni, della Lega - lottizzazione senza precedenti, mogli, sorelle, amici ed ex colleghi: tutti nella casa, non più di vetro, del Comune di Roma. L'Amministrazione chiarisca».

(S. Uni.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA