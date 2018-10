Lele fuori pericolo, la gioia dei Negramaro: «Ora restiamo uniti»

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Dopo tre lunghe settimane, ora Lele è fuori pericolo, possiamo dirlo. Grazie a tutti quelli che lo hanno sostenuto in questa dura battaglia per la vita! Continuiamo così! #forzalele». Sospiro di sollievo a casa Negramaro alla notizia che al chitarrista Emanuele Spedicato, detto Lele, ricoverato dal 17 settembre a Lecce perché colpito da emorragia cerebrale, è stata tolta la respirazione automatica. La gioia ha contagiato il web: la notizia è subito diventata virale. La band chiama tutti i supporter a «restare uniti» accanto a Lele in questa fase delicata. «È il momento di ricominciare insieme». Il post è accompagnato da una foto in bianco e nero in cui il frontman Giuliano Sangiorgi e il chitarrista si guardano. Ora ci sarà la lunga fase della riabilitazione.