Leiva: «Corsa, gol e assist Inzaghi mi ha cambiato»

Enrico SarzaniniROMA - In un anno si è preso la Lazio. Lucas Leiva è il nuovo leader biancoceleste. Esperienza al servizio dei compagni, il brasiliano a Roma sta vivendo una seconda giovinezza. Poco più di un mese per far dimenticare l'ex Biglia, Leiva è entrato nel cuore dei tifosi (è stato eletto miglior calciatore in un sondaggio fatto dal club sui social) ma soprattutto della dirigenza: in scadenza 2020, Lotito è pronto a blindarlo fino al 2022 ma soprattutto spera che una volta appesi gli scarpini al chiodo possa restare come dirigente. Si vedrà perché il centrocampista ha ancora tanta voglia di giocare e sarà ancora lui il perno del centrocampo della prossima stagione. Tutto merito di un'annata da imprescindibile (con 50 gare disputate e 4.031' giocati è stato il terzo giocatore più utilizzato dopo Strakosha e De Vrij) che ha cancellato l'ultimo stagione in panchina a Liverpool che aveva fatto storcere la bocca ai più scettici: «Klopp mi disse che avrei potuto segnare diversi gol ha spiegato i una lunga intervista al sito del Liverpool - ma c'era qualcosa nella mia testa che mi bloccava e avevo una percezione diversa di ciò che sarebbe potuto accadere in campo. Ho sempre pensato che se fossi andato troppo avanti forse avrei lasciato i miei compagni di squadra scoperti». Il passaggio in biancoceleste è come se lo avesse sbloccato: «Alla Lazio ho iniziato a lavorare con più sicurezza, ho cominciato col prendere qualche iniziativa non troppo azzardata. Praticamente ho provato ad avanzare con cautela, misurando il rischio, senza lasciare la squadra scoperta. Così facendo sono riuscito a realizzare quattro gol e diversi assist in questa stagione, il mio score migliore da quando ho lasciato il Brasile». Tutto merito di un campionato difficile come la Serie A: «C'è un ritmo di gioco completamente diverso rispetto alla Premier League. Ho imparato molto sui movimenti tattici e ho saputo rafforzare la mia forma fisica». Nella Lazio ha ritrovato Luis Alberto che aveva avuto come compagno di squadra proprio con la maglia dei Reds: «Quando arrivò era molto giovane e per lui fu un periodo difficile. In questa stagione invece è stato fondamentale per noi. È uno dei nostri principali giocatori in termini di assist e anche lui ha segnato molti gol. Speriamo che possa farlo anche il prossimo anno».