Leigh: «Peterloo, disastro attuale come la Brexit»

Michela Greco

ROMA - 1819-2019: due secoli dopo gli avvenimenti, il regista britannico Mike Leigh (Segreti e bugie, Turner) racconta il massacro di Peterloo: oltre 60mila persone si radunarono pacificamente a St. Peter's Fields (Manchester) per chiedere riforme. La manifestazione fu repressa nel sangue provocando molti morti e centinaia di feriti. Leigh ha presentato a Roma il suo film, in sala da giovedì.

Peterloo racconta di lotta di classe e dialettica politica. Ciò che colpisce è la distanza abissale dalla politica di oggi, fatta di tweet e slogan.

«Volevo indagare la possibilità dell'espressione compiuta di un'idea politica attraverso il linguaggio. È evidente che un tweet o un post sono l'antitesi di questo».

Nel suo film il popolo cerca di imporre la sua voce. Con la Brexit si è data appunto voce al popolo...

«La Brexit è una deriva della democrazia. La lieve maggioranza che ha prevalso al referendum fa legittimamente pesare un voto che è stato un errore politico clamoroso, dettato da un sentimento di paranoia, xenofobia e ignoranza».

Il suo film porta l'etichetta Amazon. Quali sono i pericoli e le opportunità delle piattaforme streaming?

«Non è certo una buona notizia se Peterloo viene visto su un iPhone o su una tv domestica, anche se oggi gli schermi sono molto più grandi di un tempo. Vedere un film in sala è molto diverso. Ma il tempo passa e il progresso non si può far altro che abbracciarlo».

