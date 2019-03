Legittima difesa, sì della Camera

Via libera della Camera alla riforma della legittima difesa con 373 voti a favore e 104 contrari, 2 astenuti. Servirà ora un ultimo passaggio al Senato (il 26 marzo) affinché il testo che allarga le maglie per il riconoscimento della legittima difesa diventi legge. La normativa, fortemente voluta dalla Lega, aveva suscitato molti dubbi nel Movimento 5 stelle che alla fine ha deciso di votare a favore, anche se 25 deputati pentastellati non hanno partecipato al voto. Hanno votato sì invece Forza Italia e Fratelli d'Italia. Matteo Salvini esulta: «Altra promessa della Lega mantenuta. Ne sono orgoglioso: gli italiani saranno più sicuri e tranquilli, gli unici che dovranno aver paura sono i delinquenti, che non avranno più una lira di risarcimento». Ma tra i pentastellati i dubbi rimangono, e qualcuno parla di incostituzionalità della legge. Al Senato, dove i numeri della maggioranza sono più stretti, i voti di FdI e FI potrebbero diventare determinanti per il via libera finale.

Le nuove norme riconoscono sempre la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa se qualcuno nella propria abitazione usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Non è necessario dunque che il ladro sia armato, è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un'arma e non è neanche necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona. Il nuovo testo esclude la punibilità di chi si è difeso in caso di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. Chi è colpevole di furto in appartamento, inoltre, potrà ottenere la sospensione condizionale della pena solo se ha pagato le somme dovute a titolo di risarcimento del danno. La legge prevede anche pene più severe per violazione di domicilio, furto e rapina. Altra norma fortemente voluta dai leghisti esclude l'obbligo di risarcimento civile a carico di chi si è legittimamente difeso.

