LEGGO LO HA DENUNCIATO DA TRE GIORNI

Il Campidoglio sembra finalmente correre ai ripari: dopo la denuncia di Leggo, infatti, la targa che riportava come anno di morte della popolare Sora Lella il 1997 (invece del veritiero 1993) è stata rimossa. Eppure stava lì dal 2013, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Sarà la volta buona? Lo sollecita anche un'interrogazione del Pd, a firma della consigliera Ilaria Piccolo.

L'errore probabilmente è stato causato dalla vicinanza di Viale Sora Lella con viale Ave Ninchi, attrice deceduta nel 1997, la cui targa è stata apposta vicino a quella di Sora Lella: riportavano entrambe le stesse date di nascita e di morte, solo che quella di Sora Lella è invece il 1993. Ma nella Capitale non è la prima volta che accade una simile gaffe. All'attrice Anna Magnani, il Comune diede 5 anni di vita in più: nata nel 1908, sulla targa si leggeva 1903. Fu corretta e rimessa al suo posto dopo la rivolta dei fans. (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Luglio 2020, 05:01

