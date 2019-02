Leggimondi festival Libri per giocare

Federica Piccini

Da Romeo il gatto poeta al pantofolaio Sigfrido. Senza dimenticare la divina Cleopatra. I 44 gatti di Liù - protagonisti di un delizioso, minuscolo albo illustrato dedicato al mondo dei felini illustrato da Luisella Zambon, scritto da Valentina Rizzi ed edito da Bilbiolibrò - sono al centro di un laboratorio-incontro dedicato ai piccoli lettori. Uno dei tanti appuntamenti proposti dal Festival Leggimondi, giunto alla seconda edizione. Che mette in cartellone spettacoli teatrali, incontri con gli autori e attività. Per grandi e piccini. Il libro non è altro che lo spunto per giocare con le parole e i disegni di Luisella Zambon. E con i suoi gatti.

Partendo dal mondo di Luì, fatto di tanti sconosciuti trovatelli e delle loro passioni. Tutti diversi tra loro, accomunati dal vivere sotto lo stesso tetto. Dal rustico Amilcare con i suoi amici campagnoli, al pantofolaio Sigfrido, da Black il gatto ombra ad Amleto che declama i suoi monologhi a teatro. Per poi arrivare a Sibilla che s interroga sul destino dei pianeti oppure a Romeo, il gatto che declama con sorniona bravura celebri versi, fino a Cleopatra, delicata conquistatrice di nuvole. Una carrellata di personaggi stilizzati, tutti con movenze feline e il fare sornione. E tutti tratteggiati nelle tinte del rosso, nero e bianco.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA