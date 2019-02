Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Leggere è indispensabile per accrescere la propria coscienza e conoscenza e noi alunni della II A della Scuola Secondaria di primo grado dell'istituto Stella Maris di Anzio, questo lo abbiamo imparato. La prof Francesca Nardo ha istituito il mercoledì giornalistico: dedichiamo un'ora alla lettura del quotidiano Leggo. Questa iniziativa ci avvicina al mondo della carta stampata, stimola la nostra curiosità e ci abitua al dibattito, al confronto, ad avere nostre opinioni. Dicono che siamo il futuro della società, noi siamo la generazione che diventerà il mondo adulto di domani. Vogliamo davvero cambiare il mondo che gli adulti ci stanno lasciando, ma per farlo dobbiamo iniziare a comprendere la società. La lettura, il commento, l'interpretazione, ci fanno sentire più liberi di esprimerci, più consapevoli di far parte di un mondo che può ancora essere un posto meraviglioso.Classe II A