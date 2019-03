Legge approvata, Salvini esulta: «Stiamo con la gente perbene»

Alessandra Severini

Approvazione definitiva al Senato per la legge sulla legittima difesa. Da oggi la difesa sarà sempre legittima, come recitava la t-shirt indossata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini: Dopo anni di chiacchere è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si legittima il Far West, ma si sta con i cittadini per bene». Meno convinti gli alleati del M5s che comunque hanno votato in maggioranza a favore della legge. Solo sei i senatori 5Stelle dissidenti, ma sui banchi del governo nessun ministro grillino era presente: «Siamo stati leali al contratto», ha commentato laconico il vicepremier Luigi Di Maio. Il testo, passato grazie a 201 sì arrivati anche da FI e FdI, legittima sempre la difesa di chi respinge, armato, un'aggressione o una minaccia subita in casa o sul lavoro e la persona non è punibile se era in uno stato di grave turbamento. Per l'Associazione nazionale magistrati, invece, con la nuova legge cambierà poco: «Non tutelerà i cittadini più di quanto non fossero tutelati fino ad oggi» ha spiegato il presidente Francesco Minisci. Oltre ai dubbi di costituzionalità, i magistrati evidenziano che «la legge prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati».

Stroncano la legge anche gli avvocati penalisti: «E' inutile e pericolosa e interviene su un'emergenza inesistente, visto che i casi di legittima difesa in casa sono due all'anno e si tratta di assoluzioni», ricorda il presidente dell'Unione delle Camere penali, Giandomenico Caiazza. Dure critiche anche dal segretario del Pd Nicola Zingaretti che insinua il sospetto che la riforma sia stata voluta per «fare un favore a qualche potente lobby.

Intanto Salvini ha annunciato l'approvazione «entro la fine della primavera» pure della legge sull'eliminazione del rito abbreviato e di quella sullo sconto di pena per alcuni reati particolarmente gravi.

