Legati e imbavagliati in casa dalla banda dei rapinatori

Emilio Orlando

Tre banditi armati di pistola con accento straniero hanno sconvolto la tranquilla vita familiare di B.D.A. un medico oculista di 62 anni e della moglie E.B. avvocato cinquantottenne. La coppia di professionisti è stata protagonista di una violenta rapina nella loro abitazione a Sant' Angelo Romano, un piccolo paese dell' hinterland romano di 5.000 vicino Tivoli.

Subito dopo l'ora di cena, tre malviventi con la rivoltella in pugno ed in passamontagna sul viso hanno fatto irruzione nella loro villa dove era presente anche la figlia. Il gruppo di rapinatori è riuscito ad entrare in casa dopo aver forzato una porta finestra che stava sul retro ed ha colto la famiglia di sorpresa. Sotto la costante minaccia dell' arma hanno immobilizzato le due donne presenti ed hanno portato il capofamiglia vicino la cassaforte. Minacciandolo di morte mentre lo tenevano sotto tiro con al pistola si sono fatti aprire il forziere dove oltre a due orologi Rolex ed altri gioielli c' erano 100 mila euro in contanti. Dopo essersi impossessati dell' ingente bottino sono fuggiti con un' automobile che li aspettava fuori il muro di cinta con un complice che era alla guida. Sono state le stesse vittime della rapina, che non sono state ferite, a dare l' allarme alla polizia del commissariato di Tivoli che insieme alla sezione antirapina della squadra mobile della questura hanno iniziato le indagini. Indizi utili all' identificazione dei rapinatori armati potrebbero arrivare da alcune impronte digitali che sono state repertate dalla scientifica. Sono mesi che la banda delle ville sta seminando il terrore nella provincia di Roma fra il litorale, i Castelli Romani ed i colli tiburtini dove in alcuni casi hanno ferito anche le vittime che hanno reagito. Sembrano imprendibili, probabilmente sono stranieri dell' Est Europa a cui polizia e carabinieri stanno dando la caccia.

Gli inquirenti non escludono, che il commando di rapinatori che agisce con colpi mirati, studiati e pianificati con cura possa avvalersi di una rete di basisti, badanti, baby sitter, operai, colf e giardinieri, che conoscono bene gli obbiettivi da rapinare e gli orari più favorevoli per rimanere impuniti.

riproduzione riservata ®

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA