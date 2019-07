Lega, niente calendario sfalsato

ROMA - Niente calendario «sfalsato» tra girone d'andata e girone di ritorno per la Serie A nella prossima stagione. Lo ha deciso l'assemblea dei 20 club, che hanno scelto l'opzione della compilazione del calendario con il metodo tradizionale «a specchio» utilizzato finora. Il sorteggio dei calendari per la stagione 2019-20 si svolgerà il 29 o 30 luglio prossimo nella sede di Sky (data da definire in base alla disponibilità di Sky per gli studi). Allo stesso tempo, sarà effettuato uno studio sull'impatto, per la prossima stagione, di un sorteggio con modalità differenti.

MEDIAPRO - La trattativa tra la Lega calcio di Serie A e Mediapro, per la creazione di un canale tv della Lega prosegue. La proposta presentata dal gruppo spagnolo-cinese che garantisce un minimo di 1,150 miliardi a stagione (più 55 milioni per i diritti d'autore e 78 milioni per i costi di produzione, con un totale di circa 1,3 miliardi l'anno) per la gestione dei diritti tv del campionato italiano nel triennio 2021-24 sarà analizzata con maggiore attenzione e la scadenza del 10 luglio indicata da Mediapro nella sua offerta sarà prorogata.

