Lega di A sui diritti tv ultimatum a Mediapro

MILANO - Ultimatum a Mediapro. Si è chiusa così l'assemblea della Lega di Serie A: 14 società sulle 17 presenti ha votato una delibera in cui si definiscono insufficienti le garanzie prospettate dagli spagnoli che solo per un voto si sono salvati dalla risoluzione immediata del contratto (hanno votato sì 11 club, ne servivano 12).La Lega però ha chiesto agli spagnoli un bonifico da 186 milioni come garanzia entro domani e 200 milioni per il primo luglio come prima rata. È stato il presidente Micciché, dopo l'intervento del n.1 degli spagnoli Jaume Roures, a tenere un discorso dai toni forti in cui ha spiegato l'inadempienza di Mediapro rispetto alle garanzie, che sono state solo promesse.Prima di cercare (ancora invano) di fare chiarezza sul caos dei diritti del prossimo triennio, che scatta dal prossimo 18 agosto con gli anticipi della prima giornata del campionato 2018/19, l'assemblea aveva dato la precedenza alle votazioni sul rinnovo della carica di amministratore delegato. I club hanno eletto Marco Brunelli, già dg, con 12 voti su 20 amministratore delegato a interim in attesa che sia individuato il manager a cui affidare l'incarico esecutivo previsto dal nuovo statuto.(M.Sub.)