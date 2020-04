Lega di A compatta: «Finiamo la stagione»

Marco Zorzo

MILANO - Finalmente una decisione con una votazine chiara e limpida: 20 sì e nessun astenuto o contrario. La ripresa del campionato di serie A si avvicina.

Con una svolta non prevedibile in questi termini, l'Assemblea della Lega di serie A, riunita ieri mattina, ha confermato, con voto unanime di tutte le venti società collegate in video conferenza, l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-20, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza.

Il presidente del Coni Giovanni Malagò parla della possibile ripresa del campionato. «Un diritto provare a finire la stagione ma è altrettanto importante immaginare un'alternativa per i motivi che tutti conosciamo...». Pure il concetto espresso dal capo dello sport italiano è ben chiaro.

La ripresa dell'attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori.

La palla oggi passa ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, che dovrebbe (condizionale d'obbligo) dare l'ok per il via libera gli allenamenti dal 4 maggio. Staremo a vedere.

