Leclerc, vittoria sfiorata Hamilton lo passa solo al penultimo giro

Piergiorgio Bruni

Nella giornata del ritorno al successo di Hamilton e delle polemiche per l'incidente procurato dall'inglese a Verstappen (finito in ospedale per accertamenti con 10 di penalizzazione per il britannico) dopo appena 3 giri, è la stella della Ferrari a risplendere nel cielo inglese di Silverstone. Nell'anniversario dei 70 anni dal primo trionfo in F1 di Maranello con José Froilàn Gonzàlez, lo fa grazie a Leclerc fantastico secondo e vero dominatore della gara fino a due tornate dal traguardo. Dietro al monegasco, sul gradino più basso del podio della Gran Bretagna, si piazza Bottas mentre Sainz Jr. chiude sesto. «Ho dato il 200% racconta Leclerc però non è stato sufficiente. Pensavamo di essere competitivi, ma non così tanto. Con le gomme medie andavamo fortissimo, con le dure ci mancava qualcosa». Gli fa eco Mattia Binotto: «Dopo il disastro vissuto in Francia spiega il team principal della Ferrari abbiamo avuto davvero un buon ritmo in gara. Conquistare il podio su una pista ostica come questa non soltanto ci fa piacere, ma spinge a migliorarci per il futuro». Soddisfatto, ma senza sprizzare gioia, invece, Sainz Jr.: «Nonostante il problema avuto durante il cambio pneumatici chiarisce lo spagnolo non è un giorno per lamentarsi. Il team ha fatto un ottimo lavoro durante tutto il fine settimana e i risultati si vedono».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 05:01

