Le vite rocambolesche di Anna Magnani e Gabriella Ferri, due icone di Roma, donne straordinarie e artiste immense, verranno raccontate, in prosa e musica, dall'artista Elena Bonelli (foto), mettendo a confronto le loro storie ed i loro sentimenti, attraverso le loro canzoni, le loro dichiarazioni provocatorie, i loro conflitti.

«È la storia di due donne incredibili, amate in Italia e all'estero - spiega Bonelli - due artiste che vengono raccontate ripercorrendo i loro grandi successi, ma anche e soprattutto le loro grandi sconfitte, gli amori, i tradimenti, la popolarità, ma soprattutto la solitudine ed i tanti colpi bassi che hanno caratterizzato la vita di entrambe. Sul palco, Bonelli sarà accompagnata dalla chitarra di Giandomenico Anellino e dal pianoforte di Stefano Reali, qui in veste anche di attore e regista.

Via delle Fornaci 37, da giovedì a domenica, info 066372294

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

