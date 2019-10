Le ultime lune

TEATRO GHIONE

Dal 29 ottobre al 3 novembre al Teatro Ghione di Roma andrà in scena Le ultime lune, uno spettacolo di Furio Bordon con Andrea Giordana, Galatea Ranzi e Luchino Giordana con la regia di Daniele Salvo. È la storia di un uomo che nella sua stanza attende. E' un uomo solo, stanco, privato del suo futuro. Un vecchio. Sogni, fantasie, ricordi, suggestioni, fantasmi del passato affollano la sua povera stanza dell'immaginario. Una volta lasciata la propria casa, scopre però che la vecchiaia è un privilegio. È un momento della vita di un uomo in cui tutte le linee convergono verso un punto sospeso sul filo dell'orizzonte.

Dal martedì al sabato ore 21 venerdì 1 novembre ore 18 Domenica ore 17. Biglietti a partire da

23 euro

Giordana Angi

LA FELTRINELLI

Giordana Angi ha raccolto tutte le sue esperienze di vita nel suo nuovo disco, Voglio essere tua. Per acquistare il cd alla Feltrinelli di Via Appia Nuova 427, si può ritirare il pass che dà accesso prioritario al firmacopie: un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Martedì 29 ottobre 2019 dalle ore 18:30

- Via Appia Nuova, 427

Giallo Pasolini

GALLERIA ALBERTO SORDI

La mattina del 2 novembre 1975 il corpo martoriato di Pier Paolo Pasolini viene ritrovato vicino alle baracche dell'Idroscalo di Ostia. Marco Corvino, giovane praticante di Paese Sera, vorrebbe occuparsene, ma è ancora alle prime armi e nessuno gli dà credito. Il cronista decide allora di lanciarsi in un'inchiesta solitaria e non autorizzata che lo porterà a scoprire i tanti lati oscuri della vicenda. Giallo Pasolini (Newton eCompton Editore) è il nuovo libro che Massimo Lugli dedica alla vicenda efferata dell'intellettuale emiliano. Dialoga con l'autore Andrea Frediani.

Ingresso Libero

Martedì 29 ottobre dalle ore 18 - Galleria Alberto Sordi 33

