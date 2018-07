Le tre vite del Cinema America

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiIl regista Paolo Virzì e lo sceneggiatore Francesco Bruni erano scesi in piazza, quattro anni fa, assieme a tutto il quartiere e ad altri artisti come Elio Germano e Daniele Vicari contro lo sgombero del Cinema America. Questa sera saranno loro, a piazza San Cosimato (finora la programmazione si svolgeva nel cortile del liceo Kennedy), ad inaugurare l'arena all'aperto che riporta le pellicole italiane e internazionali più amate al centro dell'estate romana. Ad inaugurare la rassegna la proiezione di Ferie d'agosto, diretto e sceneggiato da Virzì e Bruni, nel 1996, storia-commedia che racconta di due modi di vivere le vacanze, borghesi e un po' cafoni, ma pronti a divertirsi e a trasgredire. Per favorire la convivenza con i residenti, per due volte a settimana l'audio verrà diffuso in cuffia in collaborazione con Radio Rock FM 106.6. Andranno invece avanti in parallelo e senza subire mutamenti le arene del Parco Casale della Cervelletta a Tor Sapienza e del Porto Turistico di Roma a Ostia. Tra gli eventi in programma e gli ospiti più attesi dei prossimi giorni ci saranno Luca Guadagnino che presenterà L'impero dei sensi (mercoledì a Ostia), Pif che introdurrà La mafia uccide solo d'estate (giovedì alla Cervelletta) e Cristina Comencini che incontrerà il pubblico prima della proiezione di Quando la notte (venerdì in piazza San Cosimato). Tra i titoli importanti e le chicche della rassegna il maestro dell'horror nazionale, Dario Argento, che domani proporrà It in seno alla rassegna tematica che cura, la retrospettiva dedicata a Franco Zeffirelli, il Robin Hood di Walt Disney, a 45 anni dall'arrivo in sala, Io e Annie di Woody Allen. Da non perdere, poi, la maratona Alien di sabato e i due Kill Bill il giorno seguente.Cinema America, il cinema in piazza, tre location, ore 21.15, ingresso gratuito, info@piccoloamerica.it