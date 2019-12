Le tre parole chiave che salvano i rapporti (tutti i rapporti) sono grazie, per favore e scusa. Ce l'ha ricordato papa Francesco, un paio di anni fa, e trovo molto opportuno che, per quel che riguarda il rapporto tra giornali e lettori ce lo ricordi in questi giorni Leggo.

Per molti giornalisti la relazione con i lettori (telespettatori, ascoltatori, fate voi) implica rispetto e reciproca fiducia. Fiducia che si costruisce negli anni tra noi, i giornalisti, e quelli che un po' retoricamente definiamo i nostri soli datori di lavoro.

In un legame così profondo quando si sbaglia si chiede scusa. Solo immaturità e insicurezza suggeriscono di far finta di niente. Ai ragazzini si insegna l'assunzione di responsabilità. Ai giornalisti no? Se scrivendo si danneggia qualcuno per superficialità, per fretta, comunque senza dolo ci si assume la responsabilità e si chiede scusa. Chi lo fa di solito è più forte e sicuro di chi alla responsabilità si sottrae.

Poi ci sono le notizie finte, quelle montate ad arte, spinte pensando di ottenere un altro clic, dunque con lo stesso spirito col quale i teenager postano foto in attesa di un like. Un capitolo diverso, ma anche qui entra in gioco il rapporto di fiducia tra chi scrive (o parla) e chi legge (o ascolta).

C'è un vasto mondo che dovrebbe chiedere scusa per aver drogato il modo di fare informazione, ma magari se ne parla un'altra volta. Intanto, incassiamo e come si dice a Roma portiamo a casa la decisione di Leggo. Magari servirà a introdurre un genere nuovo nell'automatismo col quale noi giornalisti replichiamo alle lettere di rettifica. Accanto al confermo quanto ho scritto (da difendere sempre quando il giornalista ha ragione), potremmo introdurre anche Mi scuso per l'errore.

