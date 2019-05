Le telecamere di videosorveglianza potrebbero dare un volto all'autore dell'attentato messo a segno alle 4 della notte ai danni della sede degli Irriducibili Lazio, in via Amulio, in zona Tuscolano.

Gli agenti del commissariato Appio hanno già acquisito i filmati, ora al vaglio della Digos, nel tentativo di individuare chi abbia lanciato la bomba carta. Oltre alla saracinesca sono state anche danneggiate due macchine parcheggiate nella strada dell'attentato.

«Se vogliono tornare al terrorismo degli anni 70, a quel clima, noi siamo pronti. Di certo non ci tiriamo indietro - ha detto all'Adnkronos Fabrizio Piscitelli, il Diabolik degli Irriducibili Lazio -. È un atto vigliacco, fatto di notte: avrebbero potuto ferire chi dorme nei paraggi, in strada. Sanno dove stiamo, sanno dove abito e sanno bene che al di là di quella saracinesca c'è una associazione che si occupa del sociale, dove non si fa politica. Noi andiamo allo stadio, e basta».

