Le tapas d'oriente si assaporano con lo champagne. L'abbinamento tra bollicine Perrier Jouët e i tradizionali dim sum (non solo i vari formati di raviolo cinese ma anche ogni tipo di piattino a base di carne, pesce, verdura, zuppe e dolci compresi) è un must dell'omonimo ristorante che per primo li ha portati a Milano, rendendoli ancor più raffinati e trendy per ingredienti e accostamenti. Un servizio accurato ed elegante completa l'opera. Tra le ultime creazioni la tartare di scampi con Mano di Buddha, il carpaccio di ombrina scottata e vari jaozi come quello con uovo di quaglia e taro avvolto in alga, quello di rombo e branzino con polvere di pomodoro e zafferano, quello dolce con datteri cinesi, vino di riso e fiori di Osmanthus. E poi la crispy duck, filettini di anatra croccante da arrotolare nei tipici pancake con verdure e salse a piacimento.Dim Sum, via Bixio 29, Milano - Tel. 02/29.52.28.21 - Chef Wu Jing e Lin Ruizhong - Costo 60 - Sempre aperto.(C.Bur.)