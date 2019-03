Le tante uscite dal lavoro che porterà Quota 100 potrebbero non comportare altrettanti nuovi occupati. L'allarme lo lanciano i sindacati: «Nonostante alcuni emendamenti vengano incontro all'esigenza di anticipare le procedure di concorso nella pubblica amministrazione per accelerare la tempistica delle assunzioni sussistono i troppi vincoli sulla spesa che, a fronte del pensionamento di decine di migliaia di dipendenti, rischiano di compromettere la garanzia di servizi essenziali».

Queste le perplessità espresse dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil durante l'audizione in commissione alla Camera sul Decretone. Secondo i sindacati poi l'innalzamento dell'anticipo del Tfr da 30 a 45.000 euro «allarga sicuramente i margini per la scelta del lavoratore ma si tratta comunque di una misura parziale».

Intanto sono 80.130 le domande per l'accesso alla pensione con Quota 100 presentate all'Inps sulla base dei dati aggiornati dallo stesso Istituto alle ore 12 di ieri. Dai dipendenti pubblici sono arrivate 30.378, dai privati 27.569. Si conferma la prevalenza delle domande presentate dagli uomini che si attestano a 58.069, 22.061 da donne. (L. Cal.)

