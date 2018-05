Le suore di clausura cedono alla tentazione web

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniClausura sì, ma con una finestra praticamente sempre aperta sul mondo. Cade anche uno dei tabù più classici, in maniera imprevedibile: perché le suore di clausura, d'ora in poi, potranno avere il loro profilo social. Non è una bufala come quelle che girano quotidianamente sul web ma il contenuto di una epistola del Vaticano (intitolata Cor Orans) che detta le regole che, di fatto, certificano una realtà forse già diffusa e pertanto oramai inevitabile.L'Istruzione applicativa firmata dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata della Costituzione apostolica Vultum dei Quarere, dedicata alla vita contemplativa femminile, offre l'opportunità alle suore di clausura di navigare in lungo e in largo sulla Rete. Ma il documento chiede sobrietà e discrezione nell'uso dei social e dei mezzi d'informazione, così da salvare il raccoglimento e il silenzio, demandando al Capitolo conventuale - quindi alle singole strutture di appartenenza e ai vari ordini - il compito di stabilire la modalità di accesso e utilizzo: Insomma, le monache dell'universo dovranno dimostrare maturità di giudizio e capacità di discernimento e soprattutto amore alla propria vocazione contemplativa. Il via libera riguarda 37.970 suore di clausura, non poche in questo contesto di crisi vocazionale. La Santa Sede è chiarissima: nessuna suora di clausura dovrà stravolgere - proprio grazie ai social - lo stile di vita. Anzi, magari faranno bene a ricordare agli altri valori come il silenzio, la vita fraterna, la discrezione. Chissà se la mission avrà il successo sperato.