Le storie raccontate sui barconi

La barca, la salvezza. Il mare colore del vino, che non fa paura, lasciando guerre alle spalle. Almeno alla partenza, perché poi spesso si trasforma in burrasca. E come il mare così le persone, che possono diventare burrasca: chiudere i porti, minacciare la morte in acqua, cambiare le rotte. Tutti i popoli sono stati migranti almeno una volta nella storia. Questa la premessa, con i dati e racconti eccellenti, del libro In mezzo al mare. Storie di giovani rifugiati di Mary Beth Leatherdale presidente di IBBY Canada, pagine speciali che hanno anche una finalità: un euro del libro andrà alla biblioteca Ibby di Lampedusa. E così conoscere la storia di Ruth, in fuga dalla Germania e rifiutata dal porto di Avana, di Phu, dal Vietnam agli Stati Uniti dove diventerà Ufficiale di Riserva dell'Esercito. Insieme ad una cronologia, che dal 1670 ad oggi racconta una storia di immigrazioni. Dai 9 anni.

In mezzo al mare di M. B. Leatherdale

Il Castoro, 15 euro

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA