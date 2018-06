Le storie dietro le persone

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

UDodici anni. Un'età che spesso fa da spartiacque tra l'infanzia e la vita adulta. Per Annabelle, cresciuta in una fattoria, circondata dall'amore della famiglia, da una scuola amica e accogliente, i dodici anni coincidono con un grande cambiamento. L'arrivo dalla città di una ragazzina inquieta, crudele molto spesso, fa precipitare le abitudini di Annabelle, e assieme alle sue la quiete del suo paese. Il Times ha paragonato L'anno in cui imparai a raccontare storie a Il buio oltre la siepe. Le assonanze ci sono ed è un romanzo che sa trattare le diverse emozioni del passaggio da un pensiero bambino ad un pensiero adulto, quando la vita reale irrompe nella quotidianità. Il cambiamento, la paura delle persone diverse, le storie che si nascondono dietro le persone, in pagine profondamente adatte ai ragazzi.L'anno in cui imparai a raccontare storie di L. Wolk, Salani, 14,90 euro