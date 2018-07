Le stelle del Fair Play brillano nella notte Menarini

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FIRENZE - Da Karolina Koster a Tony Kukoc, da Arianna Fontana a Giovanni Trapattoni a Vanessa Ferrari. Sono alcune delle stelle dello sport celebrate dal Premio Internazionale Fair Play Menarini, nato nel 1997, con l'intento di sensibilizzare verso i grandi valori dello sport. Negli anni il riconoscimento è stato consegnato a importanti personaggi e a Istituzioni sportive, per iniziative e comportamenti di rilievo e di alto valore morale. Dopo la presentazione nella sede del Coni, si è tenuta una serata di gala e la cerimonia di premiazione in Toscana «È sempre impressionante vedere il valore dei premiati che ogni anno vengono chiamati a rappresentare l'eccellenza dello sport. È un onore non solo ricevere ma anche assegnare questi riconoscimenti ad atleti meritevoli», afferma Giovanni Malagò, presidente Coni. «Sosteniamo con entusiasmo e convinzione questo Premio - aggiunge Ennio Troiano, direttore Corporate delle Risorse Umane Menarini - una manifestazione assolutamente unica nel panorama sportivo mondiale. Premiare campioni, che coniugano il rispetto delle regole e l'etica sportiva con la capacità di primeggiare nelle loro discipline, rappresenta un messaggio di fiducia e speranza per tutti i giovani atleti». (A.Cap.)riproduzione riservata ®