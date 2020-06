Le sinfonie di Beethoven per archiviare il lockdown

La potenza espressiva di Beethoven irrompe in Auditorium per rompere il lockdown di Santa Cecilia e riprendere da dove il discorso si era interrotto: le celebrazioni del 250esimo della nascita del genio tedesco. Cinque serate per riascoltare l'integrale delle nove Sinfonie eseguite dall'Orchestra e dal Coro dell'Accademia dirette da Antonio Pappano: la n.1 e n.3 Eroica (9/07); n.4 e n.7 (13/07), n.2 e n.6 Pastorale (16/07), n.8 e n.5 (21/07) e il gran finale con la n.9 Corale nelle voci di Maria Agresta soprano, Sara Mingardo contralto, Saimir Pirgu tenore, Vito Priante basso (24/09).

Riprendendosi da questa sindrome di Stendhal musicale, ecco la nottata Libertango (21/07); i Carmina Burana di Orff con il Coro diretto da Piero Monti (31/07); Una notte dedicata a Mozart con Coro e Orchestra diretti da Carlo Rizzari (6/08). Toccherà poi ad Alexander Lonquich, nella doppia veste di direttore e pianista, omaggiare Beethoven (4/09). Sir Pappano tornerà alla testa della sua Orchestra per Beethoven, Mendelssohn e Mozart (11/11) e per Ravel, Bizet, Saint-Saens (25/11). L'eccezionale talento del pianista Maurizio Pollini (foto), che torna in cavea dopo tre anni, sarà il regalo di fine estate (25/09). (S. Cig.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 05:01

