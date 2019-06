Le scarpe da basket. La maglia con una scritta sulla manica destra. I jeans ancora insanguinati. A inchiodare gli aggressori dei ragazzi del Cinema America sono stati i loro abiti. Le vittime li avevano descritti minuziosamente. Le telecamere li avevano ripresi. Eppure loro pensavano di averla fatta franca. Come? Avevano provato a oscurare i loro profili social sperando di ostacolare il lavoro degli investigatori.

Ma i volti dei quattro picchiatori del Cinema America sono stati svelati e risalire a loro per gli agenti speciali della Questura è stato un gioco. O quasi. Nelle loro case i poliziotti hanno trovato tutto: abiti e mazze utilizzate per picchiare.

Si tratta di quattro ragazzi, tra i 22 e i 38 anni, militanti di Casapound e Blocco Studentesco. Tutti volti noti. E ora indagati. La posizione più grave è quella del leader del gruppo, un parrucchiere di 38 anni che la sera del 16 giugno era a Trastevere per festeggiare il suo addio al celibato. Le immagini del pestaggio parlano chiaro: i ragazzi discutono animatamente e uno di loro sferra un pugno. Poi, la rissa. Un altro ragazzo della banda, 22 anni, con precedenti di polizia per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale, anche lui militante di Blocco Studentesco, avrebbe invece sferrato la testata a David Habib. Ha precedenti e un Daspo alle spalle anche il 22enne che avrebbe colpito con una bottigliata Valerio Colantoni, mentre ha un curriculum di militanza in Casapound e denunce per lesioni e violenza privata il quarto componente del gruppo.(M. Poi.)

