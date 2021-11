Le Regioni: «Tornino le mascherine all'aperto»

Pressing delle Regioni sul governo per un ritorno alle mascherine all'aperto. «L'ipotesi delle mascherine all'aperto è stata messa dalle Regioni sul tavolo nel confronto con il governo - ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. «È una misura che andrebbe adottata subito in tutta Italia a prescindere dai colori, soprattutto nei luoghi affollati». La misura è stata richiesta in vista delle festività quando assembramenti nelle città sono frequenti anche per lo shopping.

Intanto l'Oms fa sapere che se in Europa il 95% della popolazione indossasse la mascherina, si salverebbero 160.000 vite. Lo ha detto a Sky news il direttore esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità, Rob Butler, sottolineando che la percentuale al momento è solo del 48%. Secondo uno studio pubblicato la settimana scorsa sul British Medical Journal, ha sottolineato, l'uso della mascherina blocca al 53% la trasmissione del Covid.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

