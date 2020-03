Le regioni del Sud alzano il muro: «No all'esodo»

Ora è il Centro-Sud ad avere paura. Tutta colpa della grande fuga da Nord, iniziata dopo la firma da parte del premier Giuseppe Conte del decreto con i provvedimenti più stringenti per contenere la diffusione del virus in Lombardia e in altre 14 province. Un fenomeno che rischia di spostare il problema dei contagi nelle aree che finora sono state più protette. E per questo motivo molte Regioni hanno deciso di mettere in isolamento chi arriva dalle zone arancioni.

Il primo a muoversi in questa direzione è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: «Ci state portando il virus», ha denunciato, stabilendo di fatto l'obbligo di quarantena per chi raggiunge la regione dalle zone ad alto contagio: chi proviene dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma Piacenza, Reggio Emilia, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, infatti, deve «comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale» e soprattutto «osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni».

A muoversi nella stessa direzione sono stati anche i governatori di Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Sicilia. Il governatore Nello Musumeci in Sicilia impone a chi arriva «con qualsiasi mezzo, provenendo dalle zone rosse del Nord, di informare il medico di base e porsi in autoisolamento». Anche il governatore della Campania, De Luca, ha stabilito l'obbligo per chi arriva dalla Lombardia o altre zone rosse di mettersi in quarantena «per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali».

Preoccupata anche la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli: «Il governo blocchi l'esodo verso la Calabria che rischia di innescare una bomba emergenziale. La diffusione della bozza di decreto sulla nuova zona rossa - sottolinea Santelli - sta portando a un vero esodo verso il sud, e in particolare verso la Calabria. Siamo preoccupati e a lavoro senza sosta per preservare la nostra terra da chi non ha ben compreso la gravità del rientro senza controllo».

Anche la Regione Lazio chiede a chi proviene dalle zone arancioni di restare a casa: «L'ordinanza - sottolinea in una nota - impone a tutte le persone che abbiano fatto, stanno o faranno ingresso nella Regione Lazio dalle zone rosse, di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA