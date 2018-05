LE REAZIONI

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Il fallimento di quello che la Raggi e la Montanari consideravano il loro fiore all'occhiello, la raccolta differenziata al Ghetto, oggi è stata certificato dalle proteste dei cittadini ormai esausti per la presenza di cumuli di immondizia che giacciono giorni e giorni nel loro quartiere nel pieno centro di Roma. Nella città con la più alta Tari d'Italia in due anni abbiamo visto solo promesse, solo libri dei sogni e la dura realtà dell'immondizia sempre più presente nel panorama urbano della Capitale». Così in una nota il consigliere del Pd capitolino Marco Palumbo.«Il modello voluto dalla Giunta Raggi e che dovrebbe essere esportato in altri quartieri fa acqua da tutte le parti - le consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio e Ilaria Piccolo - Eppure solo sei mesi fa la sindaca affermava che: il rivoluzionario sistema di raccolta porta a porta è finalmente una realtà. Purtroppo la realtà che vive giornalmente il ghetto rispecchia quella di quasi tutti i quartieri della Capitale. Rifiuti accumulati intorno a cassonetti stracolmi, androni e cortili di condomini ridotti a piccole discariche e città soffocata dalle immondizie. Di hi-tech di sicuro c'è solo la raccolta dell'Ama che procede ad intermittenza».