LE RAGAZZE DI ROMA NORD

Emilio Orlando

Uno degli ultimi autoscatti di Camilla Romagnoli, la ritrae sorridente con un pullover di lana bianco con il piglio da ragazza sedicenne di buona famiglia che ha piena dimestichezza con i social.

Al momento del selfie era inconsapevole che da lì a poco sarebbe morta travolta da un auto, mentre cercava di attraversare Corso Francia al di fuori dalle strisce pedonali. Insieme a Gaia erano alunne del liceo Classico De Sanctis al Fleming. «Siamo sconvolti per la sua morte ed anche per quella dell' altra ragazza - racconta a Leggo Kevin, un ragazzo del quartiere che frequentava lo stesso liceo. Quando abbiamo saputo che erano loro due siamo corsi sul luogo dell' incidente». Sempre allegra e sorridente, con un futuro pieno di sogni e speranze, era figlia di un importante imprenditore nel campo dei generi alimentari. Al contrario di Gaia non faceva sport. Camilla era preferiva di più l'attività intellettuale. Amava la musica, la poesia, la letteratura e la fotografia. Adorava il Natale. Un destino beffardo ha spezzato la sua vita proprio a pochi giorni dalla vigilia.

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA