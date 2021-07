«Le protezioni del viso hanno cambiato il senso degli inestetismi»

In questo anno e mezzo di pandemia, con l'impiego della mascherina è cambiata la percezione della nostra estetica.

Anche la chirurgia e la medicina estetica hanno preso atto di questa tendenza? Lo chiediamo al Dr. Francesco Madonna Terracina Chirurgo plastico a Roma e responsabile dei Centri Spheramed. «Indubbiamente, ora l'attenzione delle persone è su inestetismi quali rughe della fronte e del contorno oculare, borse, occhiaie oltre che palpebre calanti».

Come si può intervenire?

«La tecnica non invasiva più utilizzata è certamente la tossina botulinica in grado di attenuare le rughe frontali e le zampette di gallina migliorando globalmente lo sguardo in maniera naturale e piacevole

La metodica è sicurissima e ambulatoriale e può essere ripetuta ogni 5-6 mesi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

