Le poesie regalano la Gioia

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si ha sempre bisogno di poesia. Ed è una forma di letteratura che va proposta ai bambini sin da piccoli, anche se certamente i piani di comprensione si modificano con le età differenti. Poesia intesa non solo come filastrocca, ma anche classica, o contemporanea. La struttura poetica si apprende a scuola, e in modo sempre più specifico, ma può essere gioco. Molti autori per ragazzi vi lavorano da tempo, nei laboratori. L'antologia Gioia è particolare, nasce da un progetto in una scuola e ha messo dei bambini alla prova con la creazione di una poesia, ne risultano versi spontanei, importanti nella loro semplicità, con la fantasia propria del bambino, che poi resta nella forza del poeta adulto. E' un percorso tra pensieri e sogni, pagine che, come dice il titolo, creano gioia.Gioia- Antologia di poeti bambini a cura di D. Cortese, Ed. Progetto Cultura, 18 euro.