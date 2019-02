Le piazze dove in Italia è possibile acquistare droga ad ogni ora del giorno e della notte verranno presto soppiantate da quelle virtuali. Con il web ci si può drogare a partire da cinque euro. Gli acquisti si fanno su quello che i detective informatici chiamano deep web, che secondo gli ultimi dati forniti dal servizio centrale antidroga della direzione centrale della polizia criminale è la nuova Eldorado per tossici e spacciatori versione 4.0. Il dato ancora più allarmante è che il fenomeno coinvolge il 35% degli adolescenti che si drogano.

È possibile acquistare tutte le droghe, da quelle naturali fino all'eroina e a quelle sintetiche, come la chetamina, il fentanyl, lo speedball ma anche la cocaina sintetica prodotta in Cina, in America o in Olanda. La consegna a casa avviene tramite un corriere ignaro del contenuto del pacco. (E.Orl.)

