Le opposizioni annunciano battaglia e si preparano alla manifestazione di protesta per dire «No» al governo giallorosso, proprio nel giorno della richiesta della fiducia alle Camere. La contestazione inizierà alle 11 ed è stata organizzata dagli iscritti a Fratelli d'Italia, che in pochi giorni e grazie ad un rapidissimo passaparola sui social sono riusciti a radunare migliaia di persone che arriveranno a Montecitorio con decine di pullman da tutto il Paese. Sicuramente ci saranno il presidente della Liguria Giovanni Toti e il leader della Lega e ormai ex vicepremier Matteo Salvini, che ha dichiarato: «Noi facciamo il nostro lavoro in Parlamento, nei Comuni e nelle Regioni però rappresentiamo i milioni di italiani che sono indignati per un governo che non sta né in cielo né in terra e per un Partito democratico che ha perso tutte le elezioni possibili negli ultimi due anni e si ritrova al governo». Assente invece Forza Italia, che dopo le reiterate critiche al nuovo esecutivo, non parteciperà per divergenze sui metodi di opposizione. «Occorre ricostruire lo spazio politico dei liberali, dei cattolici, dei riformatori, delle tradizioni su cui si fondano le libere democrazie dell'Occidente. Noi siamo i soli coerenti eredi di quelle idee», ha dichiarato il leader Silvio Berlusconi. (L.Alb.)

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

