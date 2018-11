LE OCCUPAZIONI

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoA far precipitare la situazione al liceo Virgilio, occupato da una settimana, è stata la possibilità che i ragazzi invitassero a partecipare alla protesta l'ex brigatista Francesco Piccioni che sarebbe così intervenuto in un dibattito con gli occupanti. Una decisione che ha messo in allarme il dirigente scolastico e le famiglie.Tanto da chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per mettere fine alla protesta. In effetti il blitz di domenica mattina, alle 7 mentre i ragazzi ancora dormivano, è sembrato insolito rispetto alle modalità utilizzate in altre occasioni. Al liceo Mamiani ad esempio, occupato una settimana prima rispetto al Virgilio, gli occupanti avevano assicurato di liberare la scuola il sabato mattina e così è stato. Nonostante le forze dell'ordine controllassero costantemente il liceo di viale delle Milizie, non c'è stato alcun blitz. Al Virgilio invece sì.In un primo momento si è pensato che il pugno duro della Questura fosse arrivato per evitare su via Giulia l'ennesima ondata di polemiche già viste in passato: occupazioni troppo lunghe, danni e feste aperte agli esterni.Ieri però è emerso il vero motivo dell'intervento delle forze dell'ordine. I ragazzi avevano deciso di invitare a parlare il brigatista Piccioni: l'uomo, mai dichiaratosi pentito, militò nelle BR a partire dal 76 e prese parte a molte azioni violente fino all'80. Inaccettabile per la scuola e per molte famiglie. Per i ragazzi del Virgilio, che ieri mattina hanno spiegato come sono andate le cose in un incontro pubblico, si trattava di «un'occasione per parlare di un periodo storico che a scuola non viene studiato».I ragazzi, rivendicando le loro attività, hanno anche raccontato di aver chiesto agli agenti di polizia di poter pulire il cortile interno prima di uscire dalla scuola, perché avrebbero voluto lasciarlo in ordine, e che tra gli interventi nelle giornate di occupazioni ci sono stati anche quelli del segretario di Fatah Italia per affrontare il tema della questione palestinese e il regista di Diaz, Daniele Vicari.riproduzione riservata ®