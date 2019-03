Le Mure Aureliane? Tutte illuminate

Illuminare tutte le mura Aureliane di Roma, in modo che siano visibili e valorizzate anche di notte. È uno degli ambiziosi progetti a cui lavorerà la nuova Sovrintendente Maria Vittoria Marini Clarelli. Anche se il piano di illuminazione voluto dal Campidoglio è in realtà già partito in diverse parti della città.

Ma le sfide della Clarelli non finiscono qui. La Sovrintendenza capitolina sta, infatti, studiando anche l'introduzione di una Buffer Zone, ovvero un'area di rispetto attorno all'area Unesco, in cui verrà applicata una salvaguardia maggiore del tessuto urbano. Al momento si sta lavorando per definire i confini di questa zona che abbraccerà il centro storico e che, salvo intoppi, potrebbe anche essere pronta entro un anno.

Spazio anche per la Mic, la card introdotta dal Campidoglio che permette al costo simbolico di 5 euro l'accesso gratuito ai musei civici per un anno: «Abbiamo raggiunto le 60 mila Mic card vendute. Ora abbiamo iniziato a ragionare sui percorsi possibili per arricchire la programmazione e l'offerta dei Musei Civici coinvolti», ha annunciato il vicesindaco con delega alla Cultura Luca Bergamo. La carta, ideata dallo stesso Bergamo, fu introdotta lo scorso anno e presentata dal vicesindaco e dalla sindaca Virginia Raggi alla presenza dell'allora neo ministro ai Beni Culturali, Alberto Bonisoli. (P.L.M.)

