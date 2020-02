Le motivazioni della Cassazione «A Ostia omertà in stile mafioso»

Enrico Chillè

Roberto Spada si avvaleva della forza di intimidazione del suo clan, nota agli abitanti di Ostia ma non solo. Sono queste, in estrema sintesi, le motivazioni con cui la V sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna a sei anni, in Appello, all'uomo che nel 2017 aveva aggredito, davanti alla sua palestra, Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi, rispettivamente inviato e operatore della trasmissione Rai Nemo'.

Le motivazioni della Cassazione confermano l'aggravante del metodo mafioso che ha influito sulla conferma della condanna per violenza privata e lesioni aggravate: «Nell'aggressione e nelle minacce rivolte da Roberto Spada ai due giornalisti è chiaro l'intento intimidatorio, basato sul controllo di un territorio incentrato sull'assoggettamento e sull'omertà. Anche la presenza del guardaspalle', così come l'ordine di andare via e non tornare mai più, costituiscono una maggiore carica intimidatrice: Piervincenzi e Anselmi, infatti, erano stati aggrediti simultaneamente da Spada e da Ruben Alvez Del Puerto, senza che fosse necessario un solo cenno da parte dell'esponente del clan».

L'aggressione alla troupe di Nemo', che a livello mediatico evidenziò il problema della criminalità a Ostia, era avvenuta il 7 novembre 2017: Daniele Piervincenzi, che era giunto davanti alla palestra di Roberto Spada, aveva chiesto all'uomo dettagli sui rapporti con Casapound, per dimostrare la stessa capacità del clan di influenzare anche le decisioni politiche in ambito municipale. Di fronte alle domande incessanti, Roberto Spada aveva aggredito Piervincenzi con una testata, per poi inseguire, insieme al guardaspalle' sudamericano Ruben Del Puerto, il giornalista e l'operatore, minacciandoli e tentandoli di colpire ripetutamente con un manganello. Il processo a carico di Del Puerto è ancora in corso, mentre Roberto Spada, nel settembre scorso, era già stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise nell'ambito del maxiprocesso al clan, insieme al fratello Carmine, detto Romoletto, e al nipote Ottavio, alias Marco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

