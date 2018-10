Le mille sfumature del rosso

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Labbra da baciare anche in autunno. Il must sono i rossetti effetto matte, ovvero opaco. Tre le macro categorie: rossi, lampone e cioccolato. Colori vellutati per Powermatte Lip Pigment di Nars da applicare come fosse lucidalabbra; il rossetto liquido lunga durata Dress Your Lips di Wycon, e il matitone jumbo a effetto velluto Le Rouge Crayon de Couleur Mat di Chanel. Innovativo è L'Absolu Rouge Drama Matte di Lancôme, composto da una formula contenente polveri sferiche che dona un effetto opaco e vellutato e da un gel fotoriflettente che illumina. Dolce & Gabbana ha appena lanciato Dolcissimo. Il finish matte vellutato è frutto di una formulazione con elevata concentrazione di olii che dona alle labbra la percezione unica di seconda pelle. Bourjois propone il classico rossetto liquido Rouge Edition Velvet con effetto matte e texture morbida che non fa seccare le labbra. BioNike opta per i rossetti shiny freschi e idratanti, perfetti per beauty look veloci e naturali.