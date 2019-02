«Le mie emozioni prima del patibolo»

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È nella modernità dell'adattamento - ad opera del regista Davide Sacco - il punto di forza di Condannato a morte. L'inchiesta, sul palco dell'Off/Off Theatre (Via Giulia 19). Protagonista, Gianmarco Saurino, noto al pubblico per le fiction Che Dio ci aiuti e Non dirlo al mio capo. Tratto da L'ultimo giorno di un condannato a morte, di Victor Hugo, il monologo ritrae insieme a pensieri, parole e paure del detenuto, prossimo al suo appuntamento con la morte, anche i personaggi che gravitano intorno a quest'ultimo.Quali emozioni percorrono questo assolo?«Un vasto range, perché i personaggi con cui si interfaccia il protagonista manifestano attitudini umane particolari»Allestimento scenico essenziale, l'intero spettacolo poggia su di lei: questo le crea ansia?«Da morire, perché la performance la posso assicurare solo io».Com'è stato trasferirsi dalla Puglia a Roma?«Era il mio obiettivo, ero convinto di voler fare l'attore. A Roma avevo già i miei fratelli, nonché i miei migliori amici»Ha interpretato grandi personaggi letterari vorrebbe fare un personaggio più leggero?«Ho una verve piuttosto brillante; ma non mi è stato proposto finora. Sono un'amante esagerato delle opere Eduardo De Filippo, che fra le risate mettono a nudo la fragilità umana, mi piacerebbe interpretare i suoi testi».