Le mezze stagioni esistono e risiedono a piazza di Santa Maria Liberatrice a Testaccio. Dove lo storico teatro Vittoria - 35 anni di attività della Cooperativa Attorie e Tecnici - potrà aprire il sipario solo fino a fine anno. «Il taglio di 140mila euro di finanziamento statale, avvenuto nell'estate del 2018, è stato parzialmente reintegrato con 40mila euro, che non ci bastano a garantire una programmazione completa» spiega la direttrice artistica Viviana Toniolo. E aggiunge: «Non ci diamo per vinti, abbiamo fatto una chiamata alle arti dei cittadini e delle aziende. Per aiutarci, per esempio, c'è l'Art Bonus, ma stiamo studiando altre forme di raccolta». I titoli del cartellone parziale sono L'opera del fantasma (dal 24/09); Grisù, Giuseppe e Maria (dall'8/10); il cult Rumori fuori scena (dal 15/10); Aspettando Godot (dal 19/11); Come se foste a casa vostra (dal 26/11); Kobane calling on stage (dal 5/12) e L'impresario della Smirne (dal 19/12).(S. Cig.)

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA